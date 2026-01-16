Die USA sind zu Nato-Übungen in Grönland eingeladen worden. Hintergrund sind Sorgen vor einer stärkeren russischen Militärpräsenz in der Arktis nach dem Ukrainekrieg.
16.01.2026 - 23:09 Uhr
Die USA sind nach Angaben des Leiters des dänischen Arktis-Kommandos zu gemeinsamen Übungen in Grönland eingeladen worden. "Natürlich sind die USA als Teil der Nato hier eingeladen", sagte Generalmajor Sören Andersen am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Andersen äußerte sich an Bord eines Schiffes der dänischen Marine im Hafen von Nuuk, der Hauptstadt Grönlands.