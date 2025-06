US-Präsident Donald Trump sieht den iranischen Luftraum im Konflikt mit Israel vollständig unter Kontrolle. „Wir haben jetzt die vollständige und totale Kontrolle über den Luftraum über dem Iran“, schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Iran habe reichlich gute Luftverteidigungssysteme gehabt, aber sie seien nicht vergleichbar mit den US-Systemen, betonte der Präsident.

Niemand mache es besser „als die guten alten USA“, fügte Trump hinzu. Trump war am Montagabend vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada nach Washington zurückgekehrt und begründete dies mit der Lage im Nahen Osten. Israel hatte am Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet, Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert und zahlreiche Kommandeure des iranischen Militärs getötet. Der Iran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf israelische Städte.