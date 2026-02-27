In Elon Musks einziger E-Autofabrik in Europa wird ab Montag ein neuer Betriebsrat gewählt. Doch es geht bei der Abstimmung in Grünheide bei Berlin um viel mehr.
27.02.2026 - 13:26 Uhr
Grünheide - Ein Gespenst geht um im einzigen Tesla-Autowerk in Europa. Am Montag beginnt die Betriebsratswahl in Grünheide bei Berlin, die nach Ansicht des US-Elektroautobauers eine Richtungswahl ist: Es geht um nichts weniger als die Frage, ob die Fabrik weiter ausgebaut wird oder nicht. Tesla-Chef Elon warnt kurz vor der Wahl davor, dass er nicht kommen könnte. Dahinter steht der tiefe Konflikt zwischen der IG Metall und dem Unternehmen.