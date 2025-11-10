Der Konflikt mit Nexperia zeigt die EU-Abhängigkeit von Halbleitern aus China. Brüssel will das ändern, aber die Umsetzung des EU-Chips-Acts läuft nicht rund.
Die frohe Botschaft von Maros Sefcovic klingt eher wie ein ängstliches Pfeifen im Walde. Im Streit über ausbleibende Chiplieferungen des für die Autoindustrie wichtigen Zulieferers Nexperia gebe es ermutigende Fortschritte, betont der EU-Handelskommissar. Das chinesische Handelsministerium wolle das Ausfuhrverfahren für Nexperia-Chips weiter vereinfachen. Doch auch mit dieser Ankündigung ist die Gefahr von Produktionsengpässen bei den Fahrzeugherstellern nicht gebannt.