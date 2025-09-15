Die USA haben offenbar erneut ein Schiff aus Venezuela angegriffen. Drei Menschen seien dabei ums Leben gekommen.
15.09.2025 - 22:39 Uhr
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela verschärft sich weiter. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump griffen US-Streitkräfte zum zweiten Mal binnen eines Monats ein Schiff mit Drogen aus Venezuela an. Dabei seien drei „Narkoterroristen“ getötet worden, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. „Wir jagen euch“, drohte der Präsident allen Drogenhändlern.