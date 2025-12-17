Weitere Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela: Donald Trump hat eine Seeblockade gegen „sanktionierte“ Öltanker verkündet, die Venezuela anlaufen oder verlassen.
17.12.2025 - 07:01 Uhr
Weitere Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela: US-Präsident Donald Trump hat eine Seeblockade gegen „sanktionierte“ Öltanker verkündet, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Die US-Marineflotte in der Karibik werde nur „noch größer“ werden, bis Venezuela den USA das gesamte Öl, Land und andere Vermögenswerte zurückgegeben habe, die Venezuela von den Vereinigten Staaten „gestohlen“ habe, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.