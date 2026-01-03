Auf Bildern sind Feuer und Rauchwolken zu sehen. Die venezolanische Regierung äußert sich zunächst nicht. Zuletzt waren die Spannungen zwischen den USA und Venezuela eskaliert.

dpa 03.01.2026 - 08:08 Uhr

Caracas - In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.