Die Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln gewinnt an Bedeutung. Das birgt Konfliktpotenzial im Kampf um die Plätze. Doch was ist eigentlich erlaubt?
Erst vor wenigen Tagen eskalierte eine Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie 1 zwischen Esslingen-Zell und dem Stuttgarter Hauptbahnhof um ein Fahrrad. Offenbar ungefragt hatte ein 17-Jähriger das Rad eines 44-Jährigen, das in dem dafür vorgesehenen Bereich abgestellt war, zur Seite geschoben, was zu einem verbalen Streit führte. Im weiteren Verlauf zog der 17-Jährige ein Messer und bedrohte den Mann damit. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof fest, das Messer wurde sichergestellt. Die Bahn reagierte in den derzeit wegen der Stammstreckensperrung teilweise überfüllten Züge der Murr- und Remstalbahn wies sie aufgrund des großen Andrangs an den Bahnsteigen mehrfach darauf hin, dass eine Mitnahme von Fahrrädern nicht gesichert ist. Zum Glück bislang (noch) Einzelfälle.