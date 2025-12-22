Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Caracas/Washington - Zuerst war es der Kampf gegen Drogenkartelle, inzwischen spielen auch Ölvorkommen eine Schlüsselrolle: US-Präsident Donald Trump will Venezuelas autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro ganz offenbar zur Aufgabe seines Amtes bewegen. Er hat in der Karibik eine große Streitmacht zusammengezogen und kündigte eine vollständige Blockade sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela an. Damit bedroht Trump die wichtigste Devisenquelle des Landes. Inzwischen macht die US-Regierung Ernst und beschlagnahmt Öltanker.