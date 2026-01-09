Seit Tagen bekämpfen sich in Aleppo im Norden Syriens kurdische Kräfte und Regierungstruppen. Nun soll bis zum Morgen eine Waffenruhe gelten.
09.01.2026 - 02:29 Uhr
Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten in der nordsyrischen Stadt Aleppo hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr bis 7.00 Uhr MEZ) sollte für die umkämpften Stadtteile Scheich Maksud, Aschrafija und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit.