US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Führung jüngst mit einem Angriff gedroht. Nun verhandelten Vertreter beider Länder. Trump droht zugleich mit Strafzöllen.
07.02.2026 - 00:01 Uhr
Washington - Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Landes gedroht. Wie aus einer Anordnung des Republikaners hervorgeht, sollen Zölle auf Importe in die USA erhoben werden können, die aus Ländern stammen, die Waren oder Dienstleistungen aus dem Iran beziehen. Konkrete Ländernamen nannte er nicht, als Beispiel für die Höhe der Zölle nannte er 25 Prozent.