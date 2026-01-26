Seit den vergangenen Wochen ist bekannt, dass die USA angesichts der Spannungen mit dem Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun gibt es ein Update.
26.01.2026 - 19:45 Uhr
Washington - Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist im Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos des US-Militärs Centcom angekommen, das den Nahen Osten inklusive des Irans umfasst. Die Flugzeugträgerkampfgruppe werde aktuell im Nahen Osten eingesetzt, "um die regionale Sicherheit und Stabilität zu fördern", teilte Centcom auf der Plattform X mit. Am Montag war der Flugzeugträger demnach im Indischen Ozean unterwegs. Nähere Angaben zur Position gab es nicht.