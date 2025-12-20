Zuletzt griff das US-Militär in der Karibik mutmaßliche Drogenboote an, jetzt bringt es erstmals nach einer Ankündigung einer Blockade einen Öltanker auf. Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht.
20.12.2025 - 22:38 Uhr
Washington/Caracas - Die US-Küstenwache hat nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Beschlagnahmt wurde das Schiff mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums am frühen Samstagmorgen, wie sie auf X schrieb. Der Tanker habe zuletzt in Venezuela vor Anker gelegen.