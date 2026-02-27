Am Abend greifen die afghanischen Taliban Stellungen der pakistanischen Nachbarn an. Das pakistanische Militär feuert zurück und greift Kabul aus der Luft an.
27.02.2026 - 00:16 Uhr
Kabul/Islamabad - Die pakistanische Luftwaffe hat militärische Einrichtungen in Afghanistan angegriffen, unter anderem in der Hauptstadt Kabul. Darüber hinaus seien Stellungen in den Provinzen Kandahar und Paktia bombardiert worden, teilte der Sprecher der islamistischen Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, auf der Plattform X mit. Es gebe keine Berichte über Opfer.