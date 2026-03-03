Indirekter Beschuss und Luftangriffe treffen vor allem Wohngebiete: Die UN warnen, dass sich die humanitäre Krise in Afghanistan weiter zuspitzt.
03.03.2026 - 15:23 Uhr
Kabul/Islamabad - Bei den seit fast einer Woche andauernden Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 42 Zivilisten auf afghanischem Gebiet getötet worden. Weitere 104 Menschen seien zwischen dem 26. Februar und 2. März verletzt worden, teilte die UN-Hilfsmission für Afghanistan (Unama) mit.