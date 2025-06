Die G7-Gruppe versteht sich als Wertegemeinschaft westlicher Demokratien. Aber nun ist Trump zurück, und um die gemeinsamen Werte ist es nicht mehr gut bestellt.

red/dpa 16.06.2025 - 07:51 Uhr

Überschattet von einem neuen Krieg beginnt in Kanada der erste Gipfel der G7-Gruppe seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Als letzter der G7-Chefs landete der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) in Calgary. Heute soll er bei der ersten Arbeitssitzung am Tagungsort in Kananaskis in den Rocky Mountains einen Vortrag zur Weltwirtschaftspolitik halten.