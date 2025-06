Der israelische Luftraum ist seit Beginn des Krieges mit dem Iran gesperrt. Zahlreiche Israelis sitzen im Ausland fest - erste Maschinen erreichen den Flughafen bei Tel Aviv.

dpa 18.06.2025 - 10:52 Uhr

Die ersten beiden Rückführungsflüge für im Ausland gestrandete Israelis sind auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv gelandet. Die beiden Maschinen aus Larnaka auf Zypern seien am Morgen gelandet, berichteten israelische Medien übereinstimmend. Verkehrsministerin Miri Regev teilte in den sozialen Medien ein Video aus dem Kontrollturm des Flughafens, in dem sie einen der anfliegenden Piloten begrüßt.