Konfrontation in Nahost

Präsident Emmanuel Macron hat sich dagegen ausgesprochen, die Regierung in Teheran mit militärischen Mitteln zu stürzen.

red/AFP 18.06.2025 - 08:32 Uhr

Angesichts der Konfrontation zwischen Israel und dem Iran hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dagegen ausgesprochen, die Regierung in Teheran mit militärischen Mitteln zu stürzen. „Der größte Fehler, den man heute begehen kann, ist, mit militärischen Mitteln einen Regimewechsel im Iran anzustreben, denn das würde Chaos bedeuten“, sagte Macron am Dienstag zum Abschluss des G7-Gipfels in Kanada.