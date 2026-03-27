Viele Dax-Unternehmen mussten im vergangenen Jahr Verluste verkraften. Besonders die Autoindustrie steckt tief in der Krise - während eine andere Branche Rekordergebnisse meldet.
27.03.2026 - 05:00 Uhr
Stuttgart - Der Gesamtumsatz der größten deutschen Börsenkonzerne ist 2025 das dritte Jahr in Folge gesunken. Er ging um 0,6 Prozent zurück, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zeigt. Besonders schwach verlief das vierte Quartal mit einem Umsatzminus von 3,3 Prozent und einem Rückgang des operativen Gewinns von 14 Prozent.