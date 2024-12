Die Aufträge für Industriefirmen sind nach einem deutlichen Anstieg im September im Oktober wieder gesunken. Eine „echte Trendwende“ im kommenden Jahr wird nicht erwartet.

red/AFP 05.12.2024 - 10:45 Uhr

Die Aufträge für Industriefirmen in Deutschland sind nach einem deutlichen Anstieg im September im Oktober wieder gesunken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, lag der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe 1,5 Prozent unter dem Wert von September. Das lag erneut an Großaufträgen - ohne deren Berücksichtigung wären die Aufträge um 0,1 Prozent gestiegen.