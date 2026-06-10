Die Preise steigen, Jobs sind in Gefahr: Das DIW sieht düstere Zeiten auf die deutsche Wirtschaft zukommen. Der Tankrabatt sei dabei der falsche Weg, um Verbraucher zu entlasten.
10.06.2026 - 14:25 Uhr
Berlin - Mit dem Ölpreisschock und Iran-Krieg droht Deutschland nach Einschätzung des DIW eine Rezession. Die Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung halbieren ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Demnach erwarten sie für 2026 nur ein Plus von 0,5 Prozent und von 0,8 Prozent für das kommende Jahr - jeweils rund einen halben Prozentpunkt weniger als zuletzt vermutet.