Gleich zwei Lichtblicke für die deutsche Wirtschaft: Die Rentenreform im Inland nimmt Fahrt auf, im Iran-Krieg gibt es Hoffnung auf Frieden. Der Bundesbank-Präsident warnt jedoch vor zu viel Euphorie.
23.06.2026 - 14:55 Uhr
Frankfurt/Main - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bewertet die Vorschläge zur Rentenreform in Deutschland und die Friedensverhandlungen im Iran-Krieg als Hoffnungszeichen für die kriselnde deutsche Wirtschaft. "Ich begrüße es sehr, dass sich der Iran und die USA auf einen Waffenstillstand geeinigt haben. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass Energie zukünftig wieder günstiger wird", sagte Nagel der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.