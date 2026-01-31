Im Dezember nahm laut einer Umfrage die Aktivität in Chinas Industrie nach langem wieder zu. Doch im neuen Jahr kehrt die schlechte Stimmung zurück. Woran liegt das?
31.01.2026 - 05:14 Uhr
Peking - Schwache Nachfrage zu Jahresbeginn hat die Geschäftstätigkeit in Chinas Industrie überraschend zurückgehen lassen. Damit trübte sich die Stimmung in den Betrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder ein, wie aus einer Mitteilung des Statistikamtes in Peking hervorging. Der dafür erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe erreichte im Januar 49,3 Punkte.