Lieferengpässe und geopolitische Unsicherheit setzen dem Wohnungsbau zu. Das Ifo-Institut sieht den stärksten Einbruch der Stimmung seit vier Jahren.
15.05.2026 - 08:02 Uhr
München - Die Stimmung in der deutschen Wohnungsbauwirtschaft ist laut einer Konjunkturumfrage im April so stark eingebrochen wie seit rund vier Jahren nicht mehr. Das Geschäftsklima fiel laut dem Münchner Ifo-Institut von minus 19,3 auf minus 28,4 Punkte – der stärkste Rückgang seit April 2022. In den Jahren 2023 und 2024 war das Geschäftsklima mit Werten teils zwischen minus 40 bis um die minus 60 Punkten insgesamt jedoch noch schlechter.