Die größte Volkswirtschaft der Welt beschleunigt überraschend das Wachstum. Im dritten Quartal legen die USA deutlich zu - trotz des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollstreits.
23.12.2025 - 15:11 Uhr
Washington - Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker gewachsen als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium in einer ersten Schätzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP um 3,8 Prozent zugelegt.