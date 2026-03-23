Angesichts von Wirtschaftsflaute und globaler Krisen müssen reihenweise Börsenunternehmen bei ihren Gewinnzielen zurückrudern. Stark betroffen sind mehrere deutsche Schlüsselbranchen.
23.03.2026 - 04:01 Uhr
Frankfurt/Main - In der Wirtschaftskrise haben börsennotierte Unternehmen 2025 mehr als 100 Mal ihre Geschäftsziele verfehlt. Im vergangenen Jahr gab es nach einer Studie der Strategieberatung EY-Parthenon 118 Gewinnwarnungen. Das ist allerdings weniger als zuvor: 2024 gab es noch 153 solcher Meldungen an die Börse, 2023 waren es sogar 160. Sie gelten als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Unsicherheit.