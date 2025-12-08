Fast 24.000 Firmen haben 2025 Insolvenz angemeldet. Warum ausgerechnet der Mittelstand unter massivem Druck steht – und was Experten für das nächste Jahr erwarten.
08.12.2025 - 11:00 Uhr
Frankfurt/Neuss - Die konjunkturelle Dauerkrise hat die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland auf den höchsten Stand seit 2014 getrieben. 23.900 Unternehmen werden nach Hochrechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform bis zum Ende des laufenden Jahres Insolvenz angemeldet haben. Das wären über acht Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2014 hatten nach amtlichen Angaben fast 24.100 Unternehmen hierzulande aufgegeben.