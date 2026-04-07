Vor allem die aktuelle Lage drückt auf das Geschäftsklima - beim Blick nach vorn sieht es in der Branche deutlich besser aus.

dpa 07.04.2026 - 10:38 Uhr

München - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich aktuell verschlechtert, doch es gibt Anzeichen für eine Besserung. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima-Index für die Branche ist im März zwar um 3 Punkte auf minus 18,7 Punkte gefallen. Dies liegt aber vor allem an einer deutlich schlechteren Bewertung der aktuellen Geschäftslage. "Die Geschäftserwartungen stiegen dagegen", sagt Expertin Anita Wölfl.