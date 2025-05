Heute beginnt das Konklave zur Wahl des neuen Papstes. Schon am Abend könnte erstmals Rauch aufsteigen – aber wann genau wird gewählt?

Mit dem Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle beginnt offiziell das Konklave – die traditionsreiche Papstwahl im Vatikan. Die Welt schaut gebannt auf den Schornstein: Steigt weißer Rauch auf , ist ein neuer Papst gewählt. Doch wann beginnt eigentlich die Abstimmung?

Wann ist der erste Wahlgang?

Bereits am ersten Tag des Konklaves findet ein erster Wahlgang statt – und zwar am späten Nachmittag. Nach dem feierlichen Einzug in die Sixtinische Kapelle legen die Kardinäle ihren Eid ab. Im Anschluss folgt eine geistliche Einstimmung, dann beginnt die Abstimmung. Das erste Rauchzeichen könnte gegen 19 Uhr zu sehen sein.

Das passiert heute im Laufe des Tages:

9:15 Uhr: Die Kardinäle treffen im Petersdom ein, um sich auf den Gottesdienst vorzubereiten.

Die Kardinäle treffen im Petersdom ein, um sich auf den Gottesdienst vorzubereiten. 10:00 Uhr: Messe „Pro eligendo Romano Pontifice“ – öffentlich zugänglich für Gläubige.

Messe „Pro eligendo Romano Pontifice“ – öffentlich zugänglich für Gläubige. Mittag: Rückkehr ins Gästehaus Santa Marta zum Essen und Ausruhen.

Rückkehr ins Gästehaus Santa Marta zum Essen und Ausruhen. 16:30 Uhr: Einzug der wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle über die Sala Regia.

Einzug der wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle über die Sala Regia. ca. 17:00 Uhr: Eid, geistliche Einstimmung, extra omnes – dann erster Wahlgang.

Eid, geistliche Einstimmung, extra omnes – dann erster Wahlgang. nach 19:00 Uhr: Mögliches Rauchzeichen – weiß bei erfolgreicher Wahl, schwarz bei keiner Entscheidung.

Mögliches Rauchzeichen – weiß bei erfolgreicher Wahl, schwarz bei keiner Entscheidung. Abend: Rückkehr der Kardinäle nach Santa Marta, dort endet der erste Wahltag.

Der erste Wahlgang des Konklaves findet am Nachmittag des ersten Tages ab 17 Uhr statt, nach dem feierlichen Einzug in die Sixtinische Kapelle. Er ist eingebettet in ein streng ritualisiertes Programm, das liturgische Elemente, Sicherheitsvorkehrungen und jahrhundertealte Traditionen miteinander verbindet. Auch wenn selten beim ersten Versuch ein neuer Papst gewählt wird, markiert dieser Wahlgang den Beginn eines Prozesses, der weltgeschichtlich von größter Bedeutung ist.