Kein Scherz: Großbritannien mausert sich mehr und mehr zu einem ernst zu nehmenden Weinanbaugebiet. Ein Ortstermin bei den Shootingstars des Britplopps in Kent und Sussex.

Susanne Hamann 11.10.2024 - 14:00 Uhr

„Diesen Wein hier dürfte es gar nicht geben“, sagt Silvia Cackova und schenkt Pinot noir ein. Granatrot, vollmundig, Aromen von Himbeere und Vanille. Die aus der Slowakei stammende 40-Jährige arbeitet für das Weingut Simpsons in der Grafschaft Kent. Der Betrieb gehört Charles und Ruth Simpson. 2004 kündigte das nordirisch-schottische Paar seine Jobs in der Pharmaindustrie und kaufte ein Weingut in der französischen Region Languedoc-Roussillon. 2014 kam ein Anwesen in England dazu.