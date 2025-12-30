Konrad Adenauer Ein Schlitzohr, im Zweifel auch rücksichtslos
Am 5. Januar 2026 ist der 150. Geburtstag von Konrad Adenauer. Was er heute noch bedeutet? Das schildern drei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise zu Adenauer-Experten wurden.
Am 5. Januar 2026 ist der 150. Geburtstag von Konrad Adenauer. Was er heute noch bedeutet? Das schildern drei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise zu Adenauer-Experten wurden.
Jürgen Nimptsch streicht seine wallenden, angegrauten Haare mit beiden Händen nach hinten. „Zum Glück habe ich große Geheimratsecken“, sagt der 71-Jährige lächelnd. Aber es ist klar, dass Friseur und Maskenbildner noch ran müssen an seinen Kopf. „Hinten muss kräftig ausrasiert werden, dann braucht es ordentlich Gel und Schminke, damit ich halbwegs aussehe wie der Alte.“