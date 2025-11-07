Die Corona-Pandemie hat offenbart, wie schlecht viele Staaten auf solche Gesundheits-Krisen vorbereitet sind. Neue internationale Vorschriften sollen Abhilfe schaffen.

dpa 07.11.2025 - 00:41 Uhr

Als Konsequenz aus Corona aktualisiert Deutschland seine Gesundheitsvorschriften, um besser auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein. Der Bundestag billigte am späten Abend formal eine internationale Vereinbarung, auf die sich die mehr als 190 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Jahr geeinigt hatten.