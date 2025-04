Ausgesetzt mit Schild und Rucksack: Ein Spitz aus Konstanz sorgte für bundesweite Adoptionsanfragen.

red/dpa/lsw 30.04.2025 - 06:50 Uhr

Weil er einen Hund in Konstanz mit einem „Zu verschenken“ ausgesetzt hat, droht einem Mann nun ein Bußgeld. Er müsse auch für den Transport des Hundes in das Tierheim und die Reinigung des Dienstfahrzeugs zahlen, erklärte die Polizei in Konstanz. Wie hoch die Summe ist, konnte die Sprecherin nicht sagen.