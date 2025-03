Schwarz-rote Koalition Koalitionsverhandlungen – Baden-Württemberg ist machtvoll vertreten

Die CDU im Südwesten schickt eine starke Truppe in die Verhandlungen nach Berlin. SPD-Landeschef Stoch sitzt auch mit am Tisch und hat schon eine Vorhersage, was die Dauer der Gespräche angeht.