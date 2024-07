In der Konstanzer Altstadt bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei kann eine Einsturzgefahr des Gebäudes nicht ausschließen.

shm/dpa/lsw 25.07.2024 - 14:23 Uhr

Bei einem Brand in der Konstanzer Altstadt sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Vermutlich erlitten sie unter anderem Rauchgasvergiftungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden in einem Haus ausgebrochen, das teils gewerblich und teils als Wohnraum genutzt werde.