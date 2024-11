Mutmaßliche Bedrohung an Schule - Polizei im Großeinsatz

Kaum sind die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen rückt die Polizei an: Eine Bedrohungslage wird vermutet.

red/dpa/lsw 14.11.2024 - 11:23 Uhr

Großeinsatz der Polizei wegen einer Bedrohungslage an einer Schule in Konstanz: Ein 16 Jahre alter Schüler machte vor seinen Mitschülern am Mittwoch gewalttätige Äußerungen. Das erfuhr die Schulleitung und alarmierte die Polizei, wie die Polizei mitteilte.