Eine Schule im Raum Konstanz setzt vor allem vegetarische Kost bei ihrem Schulessen. Eltern ziehen deshalb mit einer Beschwerde vor Gericht. Dieses weist die Beschwerden zurück.

red/epd 26.06.2025 - 10:42 Uhr

Fleischgerichte werden an einer Schule im Raum Konstanz weiterhin die Ausnahme bleiben – der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim hat Beschwerden zum überwiegend vegetarischen Schulessen als unzulässig zurückgewiesen. Dies teilte der VGH am Donnerstag mit. Der Beschluss sei unanfechtbar.