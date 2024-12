Unbekannte sollen in mehreren Fällen Jagdwilderei begangen haben. Die Polizei warnt mögliche Zeugen, nicht auf die Täter zuzugehen.

red/dpa/lsw 05.12.2024 - 12:42 Uhr

Die Polizei in Konstanz hat Ermittlungen wegen mehrerer Vorfälle von Jagdwilderei aufgenommen. Unbekannte hätten im bisherigen Jahresverlauf in 21 Fällen Tiere fachmännisch mit Jagdmunition getötet, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Zeugen meldeten, vermehrt Knallgeräusche gehört zu haben. Betroffen sind die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz.