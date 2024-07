Von einem Motorroller aus fallen an einer Tankstelle Schüsse auf eine Menschengruppe. Ein Mann wird schwer verletzt. Die Polizei agiert schnell.

red/dpa 08.07.2024 - 15:46 Uhr

Nach den Schüssen an einer Tankstelle in Konstanz sind der Polizei zwei flüchtige Männer in der Schweiz ins Netz gegangen. Sie sollen am Sonntag auf eine Menschengruppe geschossen und einen Mann schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen die Tatverdächtigen im Alter von 34 und 20 Jahren die Auslieferung nach Deutschland beantragt. Die Beschuldigten sind in der Schweiz in Haft. Die Ermittlungen dauern an.