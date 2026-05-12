Politiker haben längst erkannt, wie wichtig Social Media ist, um sich bekannt zu machen. Aus Sicht des Alterspräsidenten des Landtags sollte es aber nicht nur darum gehen.

red/dpa/lsw 12.05.2026 - 12:26 Uhr

Aus Sicht des Alterspräsidenten des baden-württembergischen Landtags sollten sich Politiker nicht zu sehr auf ihre Präsenz in den sozialen Medien konzentrieren. „Kein Abgeordneter sollte dieses Plenum als bloße Kulisse für Instaposts betrachten“, sagte der CDU-Politiker Wolfgang Reinhart bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments.