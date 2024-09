Der private Konsum ist eine wichtige Stütze für die Wirtschaft. Die Kauflaune in Deutschland ist allerdings seit längerer Zeit getrübt.

dpa 26.09.2024 - 08:00 Uhr

Nürnberg - Die Stimmung unter den Verbrauchern in Deutschland bleibt schlecht. Der Konjunkturklimaindex der Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK und NIM erholte sich zwar im September dank höherer Einkommenserwartungen leicht um 0,7 Punkte. Er bleibt mit minus 21,2 Punkten aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Wert von plus zehn Punkten, wie die Institute am Donnerstag mitteilten.