Die Forderung nach einer neuen Praxisgebühr entfacht heftige Debatten zwischen Arbeitgebern, Bürgern und Politik. Was Stuttgarter Mediziner dazu meinen.
22.08.2025 - 11:21 Uhr
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat eine neue Praxisgebühr vorgeschlagen. Angesichts steigender Finanzprobleme der Krankenkassen, solle eine so genannte Kontaktgebühr Patienten davon abhalten, unnötig häufig Arztpraxen aufzusuchen. Zur Höhe einer möglichen Praxisgebühr gibt es ebenfalls schon Überlegungen – in Frankreich sind es immerhin 30 Euro, die nur teilweise rückerstattet werden.