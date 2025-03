Der Landkreis Ludwigsburg stellt offenbar fürs Kontaktstüble in Marbach zunächst kein Personal mehr zur Verfügung. Doch die Besucher wollen das nicht klaglos hinnehmen.

Christian Kempf 26.03.2025 - 06:00 Uhr

Viele Haushalte der öffentlichen Hand sind in einem desolaten Zustand. So klafft auch beim Landkreis Ludwigsburg eine gewaltige Lücke im Etat. Mit einer dicken Streichliste soll nun entgegengewirkt werden. Das hört sich alles ziemlich abstrakt an – solange man nicht selbst betroffen ist. Ganz praktisch hat das aber zum Beispiel für das Marbacher Kontaktstüble Auswirkungen. Die Anlaufstelle für Menschen mit seelischen Leiden hängt am Tropf des Landkreises – und gehört zu den Leistungen, bei denen der Rotstift angesetzt werden soll.