Steckt ein älterer Australier dahinter? Sicherheitskräfte haben einen verdächtigen Brief abgefangen, der an die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra adressiert gewesen sein soll.

dpa 31.05.2026 - 11:50 Uhr

Sydney/Oslo - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefs an die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra in Sydney hat die Polizei laut Medienberichten Kontaktverbot gegen einen Australier verhängt. Sicherheitskräfte der Erbprinzessin hätten den Brief abgefangen, der zum Campus der Universität von Sydney geschickt worden war, berichtete die Nachrichtenagentur NTB. Dort studiert die 22-jährige Ingrid Alexandra derzeit internationale Beziehungen und politische Ökonomie.