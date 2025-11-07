In Stutensee und Büchenau könnten E.-coli-Bakterien im Leitungswasser sein. Was zehntausende Betroffene jetzt beachten müssen – und wann mit Entwarnung zu rechnen ist.

Wegen des Verdachts auf Kontaminierung durch Bakterien sollen Zehntausende Bürger im Landkreis Karlsruhe ihr Leitungswasser abkochen. Betroffen seien die Orte Stutensee und der Bruchsaler Stadtteil Büchenau. Das Leitungswasser könne E.-coli-Bakterien enthalten, teilte die Stadtverwaltung von Stutensee am Mittag mit. Diese gelten als Verursacher von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Der Verdacht folgte auf eine Routine-Untersuchung.