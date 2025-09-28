Erstmals seit 2012 holt Europa auswärts den Ryder Cup - und erlebt trotz riesigen Vorsprungs am Schlusstag beinahe noch ein dramatisches Ende. Die USA holen mehr Punkte auf als jemals zuvor.
28.09.2025 - 23:26 Uhr
Farmingdale - Europas Golfer haben den Titel im Ryder Cup denkbar knapp verteidigt. Trotz eines Sieben-Punkte-Vorsprungs vor dem ersten Abschlag fiel die Entscheidung erst, als der Ire Shane Lowry seinen Putt versenkte. "Ich kann nicht glauben, dass der Putt rein ist. Der Ryder Cup bedeutet mir alles", sagte er. Die USA verpassten damit nur knapp das größte Comeback in der Geschichte des Wettbewerbs.