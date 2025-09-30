Wer kommt in Flixbussen so alles über die Grenze nach Kornwestheim – und was haben die Passagiere dabei? Das haben Polizei und Zoll am Montag überprüft – mit erfreulichem Ergebnis.
30.09.2025 - 13:28 Uhr
Keine Drogen, keine Hehlerware, keine illegalen Grenzgänger – „nur“ zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei unerlaubte Waren aus dem Ausland. Das ist die Bilanz einer groß angelegten Kontrollaktion von Polizei und Zoll von drei Flixbussen mit Zielort Kornwestheim. Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb wertet die Polizei die Aktion als Erfolg.