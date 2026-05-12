Kontrollaktion in Winnenden E-Scooter: Viele kennen die Regeln nicht
Polizei und Stadt kontrollieren E-Scooter in Winnenden. Viele Fahrer kennen die Regeln kaum – dabei gelten die Roller als Kraftfahrzeuge.
Polizei und Stadt kontrollieren E-Scooter in Winnenden. Viele Fahrer kennen die Regeln kaum – dabei gelten die Roller als Kraftfahrzeuge.
Kaum sieht die junge Frau die Polizisten in der Winnender Marktstraße, steigt sie von ihrem E-Scooter ab. Sie schiebt den Roller auf die Beamten zu. Zu spät, um unbemerkt zu bleiben. „Hier ist eine Fußgängerzone, Sie dürfen hier nicht fahren“, sagt Polizeihauptkommissar Michael Bauer. Dann schaut sich der Winnender Revierleiter den Scooter genauer an: keine Klingel, keine aktuelle Versicherungsplakette. Die sei seit rund anderthalb Monaten abgelaufen, räumt die Besitzerin kleinlaut ein.