Der Zoll hat Anfang August auf der A 81 einen Autofahrer an der Raststätte Wunnenstein kontrolliert. Dass er Zigaretten dabei hat, gab der 37-Jährige gleich zu. Was sich sonst noch in Rucksäcken, Taschen und dem Kofferraum verbarg, verschwieg der Mann lieber.

Julia Amrhein 23.08.2024 - 13:28 Uhr

Der Heilbronner Zoll stoppt Anfang August an der Rastanlage Wunnenstein auf der A 81 einen Autofahrer. Ob er anmeldepflichtige oder verbotene Waren und Gegenstände mit sich führe? 39 Schachteln Zigaretten, gibt der 37-Jährige aus Polen zu. Was er allerdings versäumt zu erwähnen: Er hat außerdem ein ganzes Arsenal an Waffen mit im Gepäck, welches die Beamten nun nach und nach zu Tage fördern.