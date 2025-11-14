Sechs Umzugskartons voller Marihuana: Auf der A81 stoppt der Zoll ein Auto mit dutzenden Kilo Drogen. Der Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

red/dpa/lsw 14.11.2025 - 09:38 Uhr

56 Kilogramm Marihuana haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos auf der A81 bei Geisingen in Baden-Württemberg gefunden. Die Drogen waren in sechs Umzugskartons verpackt und stapelten sich „bis unters Dach“ des Wagens, wie der Zoll mitteilte. Die Zöllner werfen dem 32-jährigen Fahrer Handel und Besitz von Cannabis vor. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.